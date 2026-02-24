Opel kracht in Gebäude: Schwer verletzter Fahrer eingeklemmt

Kamenz - Ein Mann ist am Vormittag in Kamenz mit seinem Opel in ein Gebäude gekracht. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Unfallauto befreien.

In Kamenz verunfallte ein 59-Jähriger mit seinem Opel. © LausitzNews.de/ Jens Kaczmarek

Der 59-Jährige kam gegen 9.25 Uhr mit seinem Opel Insignia aus bisher noch unbekannter Ursache am Garnisonsplatz von der Straße ab und fuhr dann durch die Wand eines Lagerhauses.

Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Kameraden der Feuerwehr ihn aus dem Opel befreit hatten, wurde das Unfallopfer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall schwer verletzt.