Opel kracht in Gebäude: Schwer verletzter Fahrer eingeklemmt

Bei einem Unfall in Kamenz ist am Dienstag ein Mann mit seinem Opel in ein Gebäude gekracht. Er wurde schwer verletzt.

Von Anne-Sophie Mielke

Kamenz - Ein Mann ist am Vormittag in Kamenz mit seinem Opel in ein Gebäude gekracht. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Unfallauto befreien.

© LausitzNews.de/ Jens Kaczmarek

Der 59-Jährige kam gegen 9.25 Uhr mit seinem Opel Insignia aus bisher noch unbekannter Ursache am Garnisonsplatz von der Straße ab und fuhr dann durch die Wand eines Lagerhauses.

Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Kameraden der Feuerwehr ihn aus dem Opel befreit hatten, wurde das Unfallopfer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall schwer verletzt.

© LausitzNews.de/ Jens Kaczmarek

Sein Wagen wurde derweil abgeschleppt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sei noch nicht klar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Crash aufgenommen.

