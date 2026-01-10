Paketauto kommt von Straße ab und bleibt in Zaun stecken
Zwenkau - Ein Paketbote ist am Sonntagvormittag wohl den schwierigen Wetterverhältnissen zum Opfer gefallen, als er mit seinem Mercedes Vito von der Straße abkam und in einem Zaun landete.
Der Transporter war auf der B2 unterwegs, als es bei Zwenkau zu dem Unfall kam, bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums auf TAG24-Anfrage.
Laut Informationen vom Unfallort handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Paket-Transporter.
Bilder zeigen, dass er von der Straße abkam und in einem Zaun steckengeblieben ist.
Verletzt hat sich glücklicherweise niemand.
Weil die Pakete trotzdem rechtzeitig zu ihren neuen Besitzern mussten, wurden sie kurzerhand auf andere Fahrzeuge verteilt, sodass die Auslieferung weitergehen konnte.
Titelfoto: privat