Pfingstausflug endet im Krankenhaus: Junger Mann von Traditions-Bahn erfasst

Sebnitz - Ein Mann wurde am Pfingstsonntag im Kirnitzschtal von einer historischen Bahn erfasst. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr Ottendorf hat bis zur Ankunft des Rettungsdienstes die Versorgung des Mannes übernommen. © Marko Förster

Wie die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ging gegen 13 Uhr die Meldung eines Verkehrsunfalls im Kirnitzschtal ein.

Als Beamte des Reviers Sebnitz am Unfallort in der Nähe der Haltestelle Beuthenfall eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer bereits um einen jungen Mann.

Dieser war ersten Erkenntnissen zufolge von der historischen Kirnitzschtalbahn erfasst worden. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist laut Polizei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.