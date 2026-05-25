Tödlicher Motorradunfall im Erzgebirge: Biker stirbt am Unfallort

Schwarzenberg - Tragisches Unglück im Erzgebirge !

Der Biker kam mit seiner Honda aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte. © Niko Mutschmann

Ein 58-jähriger Motorradfahrer war am Montagvormittag mit seiner Honda in Schwarzenberg unterwegs.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam er auf der Schneeberger Straße zwischen Heide und Neuwelt aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Ein weiteres Fahrzeug war derzeitigen Erkenntnissen zufolge nicht in den Unfall involviert.

Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt wurde auch der Rettungshubschrauber "Christoph 46" alarmiert.

Doch trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte dem 58-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr Heide übernahm die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und band auslaufende Betriebsmittel ab.