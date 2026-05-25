Tödlicher Unfall in Sachsen: Ford-Fahrer (†37) kracht gegen Baum und stirbt

Großhartmannsdorf - Am Pfingstsonntag verlor ein Mann (†37) bei einem Verkehrsunfall bei Großhartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) sein Leben.

Der 37-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Kurz vor 23 Uhr war der 37-Jährige auf der S210 aus Richtung Großhartmannsdorf in Richtung Großwaltersdorf unterwegs.

Laut Polizei kam er etwa drei Kilometer vor dem Ortseingang nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

"Der 37-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb", heißt es weiter.