Tödlicher Unfall in Sachsen: Ford-Fahrer (†37) kracht gegen Baum und stirbt
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Großhartmannsdorf - Am Pfingstsonntag verlor ein Mann (†37) bei einem Verkehrsunfall bei Großhartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) sein Leben.
Kurz vor 23 Uhr war der 37-Jährige auf der S210 aus Richtung Großhartmannsdorf in Richtung Großwaltersdorf unterwegs.
Laut Polizei kam er etwa drei Kilometer vor dem Ortseingang nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.
"Der 37-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb", heißt es weiter.
Die S210 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Beräumung für knapp vier Stunden voll gesperrt werden. Der bei dem Crash entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.
Titelfoto: Stephan Jansen/dpa