Kastanie bricht bei Unfall im Erzgebirge ab: Fahrerin verletzt

Seiffen - Unter Alkoholeinfluss eine Kastanie gefällt: Am Sonntagvormittag wurde eine Audi-Fahrerin bei einem Unfall in Seiffen verletzt.

Der Audi war kurz vor dem Ortseingang Seiffen frontal gegen eine Kastanie geprallt. © Nico Schimmelpfennig

Der Audi war laut Feuerwehr etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Seiffen aus Richtung Hirschberg (Ortsteil von Olbernhau) bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug prallte dabei mit voller Wucht gegen einen Baum.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass ein Teil des Baumes abbrach. Die Feuerwehr musste die Kastanie schließlich abtragen.

Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Audi befreien, sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nachdem sie vom Rettungsdienst versorgt wurde, ging es für sie weiter zur Untersuchung ins Krankenhaus. Laut Polizei stand sie zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.