786
Pickup kracht durch Zaun und landet in Vorgarten
Limbach-Oberfrohna - Heftiger Crash am Mittwochmorgen in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)!
Kurz vor 6 Uhr kam ein Pickup im Ortsteil Pleißa auf der Hohensteiner Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte durch einen Zaun und kam im Vorgarten eines Hauses zum Stehen.
Ein Abschleppdienst musste gerufen werden, da der Geländewagen nicht mehr fahrbereit war.
Nähere Informationen liegen der Polizei zu dem Unfall noch nicht vor.
Die Freiwillige Feuerwehr Pleißa, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.
Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes musste die Hohensteiner Straße für circa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel