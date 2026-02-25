 786

Pickup kracht durch Zaun und landet in Vorgarten

Am Mittwochmorgen krachte ein Pickup in Pleißa auf der Hohensteiner Straße in einen Zaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - Heftiger Crash am Mittwochmorgen in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)!

Der Pickup krachte durch einen Zaun und landete im Vorgarten eines Hauses.
Der Pickup krachte durch einen Zaun und landete im Vorgarten eines Hauses.  © Andreas Kretschel

Kurz vor 6 Uhr kam ein Pickup im Ortsteil Pleißa auf der Hohensteiner Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte durch einen Zaun und kam im Vorgarten eines Hauses zum Stehen.

Ein Abschleppdienst musste gerufen werden, da der Geländewagen nicht mehr fahrbereit war.

Nähere Informationen liegen der Polizei zu dem Unfall noch nicht vor.

Die Freiwillige Feuerwehr Pleißa, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes musste die Hohensteiner Straße für circa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Titelfoto: Andreas Kretschel

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: