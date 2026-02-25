Pickup kracht durch Zaun und landet in Vorgarten

Limbach-Oberfrohna - Heftiger Crash am Mittwochmorgen in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau )!

Der Pickup krachte durch einen Zaun und landete im Vorgarten eines Hauses. © Andreas Kretschel

Kurz vor 6 Uhr kam ein Pickup im Ortsteil Pleißa auf der Hohensteiner Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte durch einen Zaun und kam im Vorgarten eines Hauses zum Stehen.

Ein Abschleppdienst musste gerufen werden, da der Geländewagen nicht mehr fahrbereit war.

Nähere Informationen liegen der Polizei zu dem Unfall noch nicht vor.