Polo-Fahrer kommt von Straße ab und rauscht gegen Baum: Sieben Stunden Sperrung

Zittau - Gegen Baum gerast: Ein 29-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, nahe der deutsch-tschechischen Grenze, schwer verletzt worden!

Der grüne VW Polo landete im Geäst. © xcitepress

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 bekannt gab, war der Mann gegen 18.45 Uhr auf der S132 aus Lückendorf nach Eichgraben unterwegs und kam aus noch unklarer Ursache nach links von der Straße ab.

Dabei knallte er mit seinem grünen VW gegen einen Leitpfosten und landete vor Bäumen. Aufnahmen zeigen den schwer beschädigten Polo auf der Seite liegend neben der Fahrbahn.

Der 29-Jährige, alleine im Auto unterwegs, erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften befand sich vor Ort. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an.