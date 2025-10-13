Transporter überschlägt sich auf Landstraße und bleibt im Feld stecken

Rackwitz - Schwerer Crash nördlich von Leipzig : Am Montagvormittag hat sich ein Transporter in der Nähe des Schladitzer Sees überschlagen.

So fanden die Einsatzkräfte den Transporter vor. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall auf einer Landstraße nahe dem Biedermeierstrand bei Rackwitz gegen 11.22 Uhr.

Dabei sei der Fahrer mit seinem Transporter alleinbeteiligt von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb mit der Front voran in einem angrenzenden Feld stecken.

Eine Person sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

