Transporter überschlägt sich auf Landstraße und bleibt im Feld stecken

Schwerer Crash nördlich von Leipzig: Am Montagvormittag hat sich ein Transporter in der Nähe des Schladitzer Sees überschlagen.

Von Juliane Bonkowski

Rackwitz - Schwerer Crash nördlich von Leipzig: Am Montagvormittag hat sich ein Transporter in der Nähe des Schladitzer Sees überschlagen.

So fanden die Einsatzkräfte den Transporter vor.
So fanden die Einsatzkräfte den Transporter vor.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall auf einer Landstraße nahe dem Biedermeierstrand bei Rackwitz gegen 11.22 Uhr.

Dabei sei der Fahrer mit seinem Transporter alleinbeteiligt von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin und blieb mit der Front voran in einem angrenzenden Feld stecken.

Eine Person sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Feuerwehr war vor Ort.
Die Feuerwehr war vor Ort.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Zu Unfallursache und Schwere der Verletzungen lagen am Mittag noch keine Informationen vor. Vor Ort waren neben der Polizei auch Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

