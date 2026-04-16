Radfahrerin auf Tankstellen-Gelände von Ford erfasst
344 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Döbeln - Vor einer Tankstelle in Döbeln (Mittelsachsen) wurde eine 62-jährige Radfharerin von einem Ford erfasst.
Die 62-Jährige war am Mittwoch gegen 18.25 Uhr auf der Leipziger Straße unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 72-jährige Frau offenbar die dortige Tankstelle mit ihrem Ford verlassen.
Polizeiinformationen zufolge übersah sie dabei offensichtlich die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.
Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es im Umkreis zu stockendem Verkehr.
Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben schätzungsweise auf etwa 1000 Euro.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski