Radfahrerin auf Tankstellen-Gelände von Ford erfasst

Döbeln - Vor einer Tankstelle in Döbeln ( Mittelsachsen ) wurde eine 62-jährige Radfharerin von einem Ford erfasst.

Die Radfahrerin stürzte nach der Kollision. © EHL Media/Justin Kurowski

Die 62-Jährige war am Mittwoch gegen 18.25 Uhr auf der Leipziger Straße unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 72-jährige Frau offenbar die dortige Tankstelle mit ihrem Ford verlassen.

Polizeiinformationen zufolge übersah sie dabei offensichtlich die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.