1.032
Reh wird Fahrer zum Verhängnis: VW überschlägt sich und landet im Graben
Herrnhut - Heftiges Ende einer Autofahrt im Landkreis Görlitz! Am Montagvormittag ist ein VW kopfüber im Straßengraben gelandet.
Der schwarze Touran war gegen 8.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße "Am Eichler" nahe Herrnhut unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, wie Polizei-Sprecherin Anja Leuschner (36) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
Der 58-Jährige im Wagen habe versucht auszuweichen und sei dabei ins Schleudern gekommen. "Infolgedessen überschlug sich der VW", so Leuschner weiter.
Der Mann sei mit einem Schrecken davongekommen.
Die Straße musste für die Dauer der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.500 Euro.
Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier