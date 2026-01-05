Reh wird Fahrer zum Verhängnis: VW überschlägt sich und landet im Graben

Herrnhut - Heftiges Ende einer Autofahrt im Landkreis Görlitz ! Am Montagvormittag ist ein VW kopfüber im Straßengraben gelandet.

Glück im Unglück: Ein Mann (58) blieb am Montagvormittag nahe Herrnhut trotz Überschlags unverletzt. © xcitepress/Thomas Baier

Der schwarze Touran war gegen 8.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße "Am Eichler" nahe Herrnhut unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, wie Polizei-Sprecherin Anja Leuschner (36) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Der 58-Jährige im Wagen habe versucht auszuweichen und sei dabei ins Schleudern gekommen. "Infolgedessen überschlug sich der VW", so Leuschner weiter.

Der Mann sei mit einem Schrecken davongekommen.