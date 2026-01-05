 1.032

Reh wird Fahrer zum Verhängnis: VW überschlägt sich und landet im Graben

Heftiges Ende einer Autofahrt im Landkreis Görlitz! Am Montagvormittag ist ein VW kopfüber im Straßengraben gelandet.

Von Maximilian Schiffhorst

Herrnhut - Heftiges Ende einer Autofahrt im Landkreis Görlitz! Am Montagvormittag ist ein VW kopfüber im Straßengraben gelandet.

Glück im Unglück: Ein Mann (58) blieb am Montagvormittag nahe Herrnhut trotz Überschlags unverletzt.
Glück im Unglück: Ein Mann (58) blieb am Montagvormittag nahe Herrnhut trotz Überschlags unverletzt.  © xcitepress/Thomas Baier

Der schwarze Touran war gegen 8.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße "Am Eichler" nahe Herrnhut unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, wie Polizei-Sprecherin Anja Leuschner (36) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Der 58-Jährige im Wagen habe versucht auszuweichen und sei dabei ins Schleudern gekommen. "Infolgedessen überschlug sich der VW", so Leuschner weiter.

Der Mann sei mit einem Schrecken davongekommen.

Die Straße musste für die Dauer der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.500 Euro.

Titelfoto: xcitepress/Thomas Baier

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: