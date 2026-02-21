Bei gefährlicher Witterung: Auto und Transporter landen abseits der Straße

Schmölln-Putzkau/Schleife - Die gefährliche Witterung am Samstagmorgen ist in Ostsachsen offenbar einem Auto und einem Transporter zum Verhängnis geworden. Beide landeten abseits der Straße.

Für einen Chrysler endete die Fahrt am Samstagmorgen in einem Waldstück bei Schleife. © xcitepress/Pascal Gottschling

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war zunächst eine Chrysler-Fahrerin (43) kurz nach 7.30 Uhr auf der S126 bei Schleife (Landkreis Görlitz) wegen Glätte von der Fahrbahn abgekommen, umgekippt und mit einem Baum kollidiert.

"Die Frau wurde leicht verletzt", sagte ein Sprecher. Die Bergung des Wagens sei gegen 8.50 Uhr abgeschlossen gewesen. Laut einem Foto-Reporter kam ein externer Winterdienst hinzu, um die Straße abzustumpfen.

Rund eine halbe Stunde später folgte im Landkreis Bautzen der nächste Unfall. Dieses Mal verlor ein 36-Jähriger auf der S156 nahe Schmölln-Putzkau bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW Crafter, durchbrach einen Zaun und kam auf der Seite zum Liegen.

"Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Notaufnahme zur Untersuchung gebracht", so der Polizei-Sprecher. Der Einsatz habe rund zweieinhalb Stunden gedauert.