Zwei Verletzte nach Frontalcrash in Zwickau
An der Kreuzung Leipziger Straße/ Dorotheenstraße sind aus bislang unbekannten Gründen ein BMW und ein Hyundai frontal zusammengestoßen.
Der Aufprall war so heftig, dass der Hyundai noch gegen ein Haus geschleudert wurde und dort an einem Treppenaufgang zum Stehen kam.
Laut Polizei gab es zwei Verletzte.
Durch den Unfall kam es, vor allem im Straßenbahnverkehr, zu einer rund einstündigen Behinderung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Pro Picture/ Ralph Köhler