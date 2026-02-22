Zwei Verletzte nach Frontalcrash in Zwickau

Zwickau - In Zwickau ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein BMW und ein Hyundai sind am Samstagabend in Zwickau zusammengestoßen. © Pro Picture/ Ralph Köhler

An der Kreuzung Leipziger Straße/ Dorotheenstraße sind aus bislang unbekannten Gründen ein BMW und ein Hyundai frontal zusammengestoßen.

Der Aufprall war so heftig, dass der Hyundai noch gegen ein Haus geschleudert wurde und dort an einem Treppenaufgang zum Stehen kam.

Laut Polizei gab es zwei Verletzte.