Zwei Verletzte nach Frontalcrash in Zwickau

Am Samstagabend sind in Zwickau ein Hyundai und ein BMW frontal zusammengestoßen. Der Hyundai ist dann noch gegen ein Haus geschleudert.

Von Victoria Winkel

Zwickau - In Zwickau ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein BMW und ein Hyundai sind am Samstagabend in Zwickau zusammengestoßen.
Ein BMW und ein Hyundai sind am Samstagabend in Zwickau zusammengestoßen.  © Pro Picture/ Ralph Köhler

An der Kreuzung Leipziger Straße/ Dorotheenstraße sind aus bislang unbekannten Gründen ein BMW und ein Hyundai frontal zusammengestoßen.

Der Aufprall war so heftig, dass der Hyundai noch gegen ein Haus geschleudert wurde und dort an einem Treppenaufgang zum Stehen kam.

Laut Polizei gab es zwei Verletzte.

Durch den Unfall kam es, vor allem im Straßenbahnverkehr, zu einer rund einstündigen Behinderung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Pro Picture/ Ralph Köhler

