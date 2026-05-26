Reifen rausgerissen! Schwerer Crash auf Bundesstraße in Sachsen

Döbeln - Die Straße glich einem Trümmerhaufen: Am Dienstagvormittag krachte ein Mercedes auf einer Bundesstraße bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) mit einem Škoda zusammen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Laut Polizei geschah der Unfall kurz vor 10 Uhr auf der B169. Der Crash war so heftig, dass der Škoda seinen Reifen verlor - er lag mehrere Meter neben dem Wagen. Zusätzlich flogen Fahrzeugteile über die Straße, die Airbags sprangen auf! Schnell rückten Rettungskräfte an. "Laut ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Eine weitere Person wurde vor Ort behandelt.

Die B169 ist laut Polizei weiterhin komplett gesperrt. Zur genauen Unfallursache laufen nun die Ermittlungen.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.