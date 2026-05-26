Reifen rausgerissen! Schwerer Crash auf Bundesstraße in Sachsen

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Unfall auf der B169 bei Döbeln (Mittelsachsen): Zwei Autos krachten am Dienstagvormittag zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.

Von Julian Winkler

Döbeln - Die Straße glich einem Trümmerhaufen: Am Dienstagvormittag krachte ein Mercedes auf einer Bundesstraße bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) mit einem Škoda zusammen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Der Škoda war nach dem heftigen Crash nur noch ein Wrack: Totalschaden!
Der Škoda war nach dem heftigen Crash nur noch ein Wrack: Totalschaden!  © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut Polizei geschah der Unfall kurz vor 10 Uhr auf der B169. Der Crash war so heftig, dass der Škoda seinen Reifen verlor - er lag mehrere Meter neben dem Wagen. Zusätzlich flogen Fahrzeugteile über die Straße, die Airbags sprangen auf!

Schnell rückten Rettungskräfte an. "Laut ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Eine weitere Person wurde vor Ort behandelt.

Auch der Mercedes wurde durch den Unfall zerstört. Daneben lag der herausgerissene Reifen des Škodas.
Auch der Mercedes wurde durch den Unfall zerstört. Daneben lag der herausgerissene Reifen des Škodas.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Die B169 ist laut Polizei weiterhin komplett gesperrt. Zur genauen Unfallursache laufen nun die Ermittlungen.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Dietmar Thomas (2)

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