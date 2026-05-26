Verfolgungsjagd endet in heftigem Crash: Fluchtauto überschlägt sich und brennt aus

Kodersdorf - Turbulente Szenen auf der A4 am Dienstag. Zunächst ignorierte ein Audi-Fahrer die Anweisungen der Polizei, dann gab er Gas. Über etliche Kilometer raste er vor den Gesetzeshütern davon. Auf einem Rasthof kurz vor Görlitz endete die Verfolgungsjagd schließlich in einem heftigen Crash.

Nach dem Unfall ist der Audi Q5 kaum noch wiederzukennen. © xcitepress/Christian Essler

Gegen 8.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte auf der A4 bei Pulsnitz einen Audi Q5, dessen Kennzeichen offenbar nicht mit dem Auto zusammenpasste. Um dem Fahrer des Sport-SUV auf den Zahn zu fühlen, setzten sich die Polizisten hinter ihn und schalteten das "Bitte folgen"-Signal ein, so ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz im Gespräch mit TAG24.

Doch anstatt den Anweisungen der Ordnungshüter Folge zu leisten, trat der Fahrer des Audi aufs Gaspedal und beschleunigte den Wagen. Erst auf dem Rasthof "Am Wiesaer Forst" bei Kodersdorf endete die entbrannte Verfolgungsjagd.

Der Audi kam auf dem Parkplatz nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und fing anschließend Feuer.

Die Beamten konnten den Fahrer noch rechtzeitig aus dem Wrack befreien, bevor die Flammen auch den Innenraum des Fahrzeugs erreichten.