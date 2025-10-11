5.479
Reitunfall im Erzgebirge: Pferd wirft 22-Jährige ab
Königshain-Wiederau - Eine Frau (22) wurde am Freitag bei einem Reitunfall in Königshain-Wiederau (Erzgebirge) verletzt.
Die 22-Jährige ritt auf einem Pferd auf der Hauptstraße aus Richtung Winterschänke in Richtung Königshain.
Laut Polizei fuhr dann ein unbekannter Lkw-Fahrer auf dem Querweg, der in die Hauptstraße übergeht, aus Richtung Frankenau und bog nach rechts auf die Hauptstraße ab.
"Dabei fuhr er an der Reiterin vorbei, und das Pferd scheute, stieg auf und warf dadurch die Reiterin ab", heißt es weiter.
Das Pferd stürzte ebenfalls und wurde verletzt.
Der Lkw-Fahrer brachte die Reiterin ins Gestüt. Sie suchte noch am Freitag aufgrund der Verletzungen ein Krankenhaus auf.
