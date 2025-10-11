Reitunfall im Erzgebirge: Pferd wirft 22-Jährige ab

Königshain-Wiederau - Eine Frau (22) wurde am Freitag bei einem Reitunfall in Königshain-Wiederau ( Erzgebirge ) verletzt.

Eine 22-Jährige wurde am Freitag bei einem Reitunfall im Erzgebirge verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/azalia

Die 22-Jährige ritt auf einem Pferd auf der Hauptstraße aus Richtung Winterschänke in Richtung Königshain.

Laut Polizei fuhr dann ein unbekannter Lkw-Fahrer auf dem Querweg, der in die Hauptstraße übergeht, aus Richtung Frankenau und bog nach rechts auf die Hauptstraße ab.

"Dabei fuhr er an der Reiterin vorbei, und das Pferd scheute, stieg auf und warf dadurch die Reiterin ab", heißt es weiter.