Renaultfahrer missachtet Vorfahrt: Drei Verletzte, darunter ein Kleinkind
Hochkirch (Sachsen) - Schwerer Unfall im Landkreis Bautzen: Dort wurden nach einem Vorfahrtsfehler drei Menschen auf der B6 verletzt, darunter ein Kleinkind.
Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilt, wollte gegen 10.50 Uhr ein 77-jähriger Renaultfahrer am Abzweig Breitendorf nach links auf die B6 auffahren und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Ford.
Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Ford in den Straßengraben krachte.
Durch die Kollision wurden die Insassen des Ford verletzt: Die 56-jährige Fahrerin und ein einjähriges Mädchen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.
Die 82-jährige Beifahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schließlich schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Um sie zu befreien, musste das gesamte Dach des Ford aufgesägt werden.
Der Renaultfahrer kam hingegen unbeschadet davon.
Die Polizei ermittelt zur Unfallursache
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B6 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, flog jedoch keinen der Verletzten aus.
Seit 12.30 Uhr wird der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: JKFOTOS Jens Kaczmarek