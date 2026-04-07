Renaultfahrer missachtet Vorfahrt: Drei Verletzte, darunter ein Kleinkind

Hochkirch (Sachsen) - Schwerer Unfall im Landkreis Bautzen : Dort wurden nach einem Vorfahrtsfehler drei Menschen auf der B6 verletzt, darunter ein Kleinkind.

Bei dem Zusammenstoß geriet der Ford in den Straßengraben. © JKFOTOS Jens Kaczmarek

Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Anfrage mitteilt, wollte gegen 10.50 Uhr ein 77-jähriger Renaultfahrer am Abzweig Breitendorf nach links auf die B6 auffahren und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Ford.

Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Ford in den Straßengraben krachte.

Durch die Kollision wurden die Insassen des Ford verletzt: Die 56-jährige Fahrerin und ein einjähriges Mädchen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die 82-jährige Beifahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schließlich schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Um sie zu befreien, musste das gesamte Dach des Ford aufgesägt werden.

Der Renaultfahrer kam hingegen unbeschadet davon.