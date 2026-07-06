Rettungshubschrauber im Einsatz: Mindestens ein Verletzter bei schwerem Unfall

Plauen - In Plauen ( Vogtlandkreis ) ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.

Zum genauen Hergang des Unfalls konnten noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Informationen der Polizei wurde aber mindestens eine Person schwer verletzt.

Das Unglück passierte gegen 15.30 Uhr auf der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße im Ortsteil Chrieschwitz.

Es sollen auch Kinder an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.