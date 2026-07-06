Rettungshubschrauber im Einsatz: Mindestens ein Verletzter bei schwerem Unfall

1.213 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Montagnachmittag ist es in Plauen zu einem schweren Unfall gekommen. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Von Victoria Winkel

Plauen - In Plauen (Vogtlandkreis) ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.

In Plauen-Chrieschwitz ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.
In Plauen-Chrieschwitz ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.  © Ellen Liebner

Das Unglück passierte gegen 15.30 Uhr auf der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße im Ortsteil Chrieschwitz.

Zum genauen Hergang des Unfalls konnten noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Informationen der Polizei wurde aber mindestens eine Person schwer verletzt.

Es sollen auch Kinder an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Titelfoto: Ellen Liebner

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: