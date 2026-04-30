Rettungswagen übersieht Motorradfahrer: 16-Jähriger bei Unfall verletzt

Zittau - Heftiger Unfall am Mittwochnachmittag in Zittau: Ein 16-Jähriger war auf seinem Motorrad unterwegs, als er plötzlich von einem Rettungswagen erfasst wurde - der Fahrer hatte ihn offenbar übersehen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. © xcitepress

Nach TAG24-Informationen war der 34-jährige Fahrer des Rettungswagens auf dem Rückweg von einem Großeinsatz: Zuvor hatte eine Bombendrohung an einem Schulzentrum für Aufregung gesorgt.

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr.

An der Kreuzung Hochwaldstraße/Schliebenstraße wollte der Fahrer des Rettungswagens abbiegen und übersah dabei den 16-Jährigen auf seiner Yamaha - es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der Jugendliche stürzte beim Aufprall von seinem Motorrad und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor.

Die Feuerwehr rückte ebenfalls an, sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.