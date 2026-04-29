75.000 Euro hoher Sachschaden nach Kreuzungscrash

Freiberg - Heftiger Kreuzungscrash in Freiberg ! Dabei kam es zwar zu einem sehr hohen Sachschaden, doch die Autoinsassen hatten trotzdem großes Glück: Aktuellen Erkenntnissen zufolge blieben alle unverletzt.

Die beiden Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Marcel Schlenkrich

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Wolf-Straße und Hegelstraße.

Offenbar wollte ein 51-jähriger Audi-Fahrer von der Friedrich-Wolf-Straße auf die Hegelstraße fahren, auf der von links ein 42-jähriger vorfahrtsberechtigter VW-Fahrer kam.

Beide Autos krachten ineinander.

Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben ersten Schätzungen zufolge auf 75.000 Euro.

Die beiden Fahrer sowie die weiteren Insassen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, blieben jedoch laut Polizeiinformationen unverletzt.