Schwerer Unfall an Bahnübergang in Sachsen: Opel von Zug erfasst, Fahrgäste evakuiert

Schwarzenberg/Breitenbrunn - Schwerer Unfall an einem Bahnübergang im Erzgebirge : Zwischen Schwarzenberg und Breitenbrunn stieß ein Zug am Samstagvormittag mit einem Opel zusammen. Das Auto wurde mehrere Meter weit geschleudert!

Der Opel musste durch die Feuerwehr aufgeschnitten werden - der Wagen ist nach dem Unfall nur noch Schrott wert. © Niko Mutschmann

Laut Polizei geschah der Unfall auf der Straße "Hansenmühle". Ein unbeschrankter Bahnübergang führt dort über die Gleise.



Aus bisher unbekannter Ursache erfasste ein Zug einen Opel. Das Auto wurde durch den Zusammenprall von den Gleisen geschleudert, kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen.



Schnell rückten Rettungskräfte an. Der Opel-Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten. Er kam ins Krankenhaus.

Wie der Einsatzleiter vor Ort mitteilte, befanden sich insgesamt 31 Fahrgäste im Zug der Erzgebirgsbahn nach Johanngeorgenstadt. Die Passagiere wurden evakuiert - nun geht es mit Bussen weiter.