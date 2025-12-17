Schwerer Unfall in Sachsen: Toyota-Fahrerin rauscht frontal in Lastwagen

Bautzen - Eine Toyota-Fahrerin (72) ist bei Bautzen am Mittwochvormittag frontal in einen Lastwagen gekracht.

Nördlich von Bautzen ereignete sich am Mittwochvormittag ein schwerer Unfall. © LausitzNews/Jens Kaczmarek

Die 72-Jährige fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Wagen auf der Neuteichnitzer Straße in Richtung des kleinen Örtchens Lubachau und kollidierte dort mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Lastwagen, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Infolge des Unfalls wurde die Toyota-Fahrerin im Wageninneren eingeklemmt und musste von den Kameraden der Feuerwehr befreit werden.

Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Lastwagen, einem Mercedes Actros, befand sich zum Zeitpunkt der Kollision niemand.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.