Überholmanöver geht schief: Citroën-Fahrer schwer verletzt

Hartha - Dieses Überholmanöver ging schief: Am Mittwochvormittag krachte ein Citroën-Fahrer (77) in Hartha ( Landkreis Mittelsachsen ) mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Crash war so heftig, dass die Airbags aufsprangen. Der Citroën musste abgeschleppt werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Unfall geschah laut Polizeiangaben gegen 9.40 Uhr auf der S36. Ein Fahrzeug wollte nach links in den Heegweg abbiegen. Der dahinter fahrende Citroën-Fahrer setzte zum Überholen an - es kam zum Crash!

"Der Citroën-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen", so die Polizei. Der andere Autofahrer (65) wurde leicht verletzt.