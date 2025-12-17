Überholmanöver geht schief: Citroën-Fahrer schwer verletzt
Hartha - Dieses Überholmanöver ging schief: Am Mittwochvormittag krachte ein Citroën-Fahrer (77) in Hartha (Landkreis Mittelsachsen) mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.
Der Unfall geschah laut Polizeiangaben gegen 9.40 Uhr auf der S36. Ein Fahrzeug wollte nach links in den Heegweg abbiegen. Der dahinter fahrende Citroën-Fahrer setzte zum Überholen an - es kam zum Crash!
"Der Citroën-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen", so die Polizei. Der andere Autofahrer (65) wurde leicht verletzt.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Die Staatsstraße musste teilweise gesperrt werden, es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas