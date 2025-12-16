Crash auf Bundesstraße in Mittelsachsen: Nissan knallt mit Lkw zusammen

Döbeln - Heftiger Crash in Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) am Montagnachmittag! Auf einer Bundesstraße krachte ein Nissan mit einem Lkw zusammen.

Crash auf der B169 in Döbeln: Am Montag krachten hier ein Lkw und ein Nissan zusammen. © EHL Media/Justin Kurowski

Der Unfall geschah gegen 15.35 Uhr auf der Kreuzung B169/Heiterer Blick. Laut Polizei bog ein Lkw bei grüner Ampel auf die Bundesstraße ab.

Dabei krachte der Laster mit einem Nissan zusammen, der auf der B169 in Richtung Döbeln unterwegs war. Der Nissan-Fahrer (55) wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro", so ein Polizeisprecher.