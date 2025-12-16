660
Unfall in Mittelsachsen: Skoda rutscht Abhang hinab
Rochlitz - Wie konnte das passieren? Am Dienstagnachmittag rutschte ein Skoda in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) einen Abhang hinab. Der Fahrer musste aus dem Wagen befreit werden.
Der Unfall geschah gegen 14.30 Uhr in der Lindenallee. Offenbar wollte der Fahrer rückwärts von einem Parkplatz, rutschte dabei den Hang hinunter. Ein Baum stoppte die Rutschpartie.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Wagen befreien.
Anschließend musste das Fahrzeug geborgen werden.
Laut ersten Informationen wurde der Fahrer durch den Unfall verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.
