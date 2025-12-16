Unfall in Mittelsachsen: Skoda rutscht Abhang hinab

Rochlitz - Wie konnte das passieren? Am Dienstagnachmittag rutschte ein Skoda in Rochlitz ( Landkreis Mittelsachsen ) einen Abhang hinab. Der Fahrer musste aus dem Wagen befreit werden.

Der Skoda knallte gegen einen Baum. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort und retteten den Fahrer aus dem Wagen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Unfall geschah gegen 14.30 Uhr in der Lindenallee. Offenbar wollte der Fahrer rückwärts von einem Parkplatz, rutschte dabei den Hang hinunter. Ein Baum stoppte die Rutschpartie.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus seinem Wagen befreien.

Anschließend musste das Fahrzeug geborgen werden.

