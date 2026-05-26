Schwerer Unfall: Mehrere Hubschrauber im Einsatz

Schkeuditz - Ein Großaufgebot an Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückte am Dienstagabend nach Schkeuditz-Radefeld aus. Grund war ein schwerer Unfall .

Großeinsatz nach einem Unfall in Nordsachsen. © Michael Strohmeyer

Wie das polizeiliche Lagezentrum auf Anfrage von TAG24 bestätigte, sind zwei Personen jeweils auf einem Motorrad und ein Liegerad beteiligt gewesen.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens ist es auf der Südumfahrung am Schladitzer See kurz vor dem Biedermeierstrand zu einem Zusammenstoß gekommen. Unter anderem zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die Straße zwischen Radefeld und dem Abzweig nach Wolteritz ist laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen in beide Richtungen gesperrt.