Schwerer Verkehrsunfall in Sachsen: DDR-Moped "Krause Duo" überschlägt sich

Grimma/OT Nerchau - Eine "Krause Duo" verunglückte am Samstagnachmittag im Landkreis Leipzig . Es soll einen Verletzten geben.

Das DDR-Moped landete auf dem Dach. © Medienportal Grimma / Sören Müller

Wie ein TAG24-Reporter von vor Ort berichtete, soll sich dass Fahrzeug gegen 14.30 Uhr auf der Neichener Straße im Grimmaer Ortsteil Nerchau überschlagen haben.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Das dreirädrige Moped kam auf dem Dach zum Liegen.

Ersthelfer sollen dem Unfallfahrer zur Hilfe geeilt sein, bevor Rettungsdienst und Polizei eintrafen. Zusätzlich soll ein Rettungshubschrauber angefordert sein.

Wie es dem Fahrer geht und wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt.