Schwerer Verkehrsunfall in Sachsen: DDR-Moped "Krause Duo" überschlägt sich
Von Tamina Porada, Sören Müller
Grimma/OT Nerchau - Eine "Krause Duo" verunglückte am Samstagnachmittag im Landkreis Leipzig. Es soll einen Verletzten geben.
Wie ein TAG24-Reporter von vor Ort berichtete, soll sich dass Fahrzeug gegen 14.30 Uhr auf der Neichener Straße im Grimmaer Ortsteil Nerchau überschlagen haben.
Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Das dreirädrige Moped kam auf dem Dach zum Liegen.
Ersthelfer sollen dem Unfallfahrer zur Hilfe geeilt sein, bevor Rettungsdienst und Polizei eintrafen. Zusätzlich soll ein Rettungshubschrauber angefordert sein.
Wie es dem Fahrer geht und wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt.
Die Neichener Straße wurde am Nachmittag voll gesperrt, während die Unfallstelle geräumt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Medienportal Grimma / Sören Müller