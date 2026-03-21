Sekundenschlaf! Fahrerin verletzt, Bundesstraße voll gesperrt
Röderaue - Hier ging zeitweise nichts mehr: Am Samstagnachmittag musste die B101 im Grenzbereich zwischen Sachsen und Brandenburg nach einem Unfall voll gesperrt werden.
Die Fahrerin (42) eines Toyota Hilux war gegen 14 Uhr in Richtung Weinsdorf hinter dem Röderauer Ortsteil Frauenhain in einen Sekundenschlaf verfallen, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
Der Pick-up sei daher von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und auf die Seite gekippt.
"Die Frau musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden", erklärte ein Sprecher.
Feuerwehr-Kameraden aus den Landkreisen Meißen und Elbe-Elster meisterten den Einsatz gemeinsam und stellten den Brandschutz sicher.
Ein Abschlepper kümmerte sich um die Bergung des verunglückten Fahrzeugs. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei über 30.000 Euro.
Titelfoto: xcitepress/Sean-Luc Bierla