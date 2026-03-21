Sekundenschlaf! Fahrerin verletzt, Bundesstraße voll gesperrt

Röderaue - Hier ging zeitweise nichts mehr: Am Samstagnachmittag musste die B101 im Grenzbereich zwischen Sachsen und Brandenburg nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Einer 42-Jährigen ist am Samstag der Sekundenschlaf auf der B101 zum Verhängnis geworden. © xcitepress/Sean-Luc Bierla

Die Fahrerin (42) eines Toyota Hilux war gegen 14 Uhr in Richtung Weinsdorf hinter dem Röderauer Ortsteil Frauenhain in einen Sekundenschlaf verfallen, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Der Pick-up sei daher von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und auf die Seite gekippt.

"Die Frau musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden", erklärte ein Sprecher.

Feuerwehr-Kameraden aus den Landkreisen Meißen und Elbe-Elster meisterten den Einsatz gemeinsam und stellten den Brandschutz sicher.