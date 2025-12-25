Senioren nach Crash schwer verletzt: Auto fährt in Graben und kracht gegen Baum

Zwei Senioren kamen mit ihrem Auto im sächsischen Beilrode von der Fahrbahn ab und mussten nach einem Horror-Crash schwerverletzt ins Krankenhaus.

Von Lisa Marie Peisker

Beilrode - Zwei Senioren kamen mit ihrem Auto im sächsischen Beilrode von der Fahrbahn ab und erlebten kurz vor Weihnachten einen Horror-Crash, der sie schwer verletzt ins Krankenhaus brachte.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.  © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode

Beide waren am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in ihrem VW auf der B87 zwischen den Ortsteilen Zwethau und Döbrichau unterwegs, bestätigte die Polizei.

Plötzlich kam der 78-jährige Fahrer aus bisher unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab und knallte zuerst gegen einen Leitpfosten.

Doch das Auto stoppte erst, nachdem es einige Meter durch einen Graben geschmettert und dort gegen einen Baum geprallt war.

"Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert", erklärte Polizeisprecherin Melanie Roeber.

Der Fahrer und dessen Beifahrerin (77) verletzten sich schwer. Beide mussten stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Schaden am Auto ist enorm.  © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Beilrode

"Das Polizeirevier Torgau ermittelt zur Unfallursache sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall", so Roeber weiter.

