Unfall im Erzgebirge: Opel kracht gegen Baum

Raschau-Markersbach - Crash in Raschau-Markersbach ( Erzgebirge ) am Dienstagabend!

Der Opel krachte gegen einen Straßenbaum. © Niko Mutschmann

Gegen 23 Uhr war ein Opel-Fahrer (19) auf der Elterleiner Straße in Richtung Schwarzenberg unterwegs.

Laut Polizei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab.

Der Opel rutschte einen Abhang runter und krachte dann gegen einen Baum.

"Der Fahrer und seine drei Insassen (w/17, m/17, w/19) wurden leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden", so die Polizei weiter.