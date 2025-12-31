Schneefall und Glätte sorgen für Unfälle auf Sachsens Straßen: Stau-Gefahr!

Frankenberg/Flöha - Starker Schneefall und glatte Straßen sorgen auch am Mittwoch für zahlreiche Unfälle auf den Straßen in ganz Sachsen .

Auf der B173 stand ein Lkw quer auf der Fahrbahn. © Erik Frank Hoffmann

Am Mittag rutschte in Langenstriegis bei Frankenberg ein VW in ein Bachbett. Verletzt wurde dabei niemand.

Auf dem Berg zwischen Falkenau und Oederan krachte ein Laster gegen eine Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Die B173 musste voll gesperrt werden.

Auch auf den Autobahnen krachte es. Unter anderem kam es auf der A72 Chemnitz in Richtung Leipzig zwischen dem Rastplatz Am Mühlbachtal und Niederfrohna zu einem Unfall mit einem Lkw. Hier stand nur eine Spur zur Verfügung. Es besteht Staugefahr!

Die B94 zwischen Reichenbach im Vogtland und der Ortsumfahrung Reichenbach musste aufgrund eines Unfalls in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Und auch die S283 zwischen Wildenfels und Hartenstein wurde voll gesperrt. Hier gab es einen Unfall im Kurvenbereich. Auch hier ist laut Polizei Stau zu erwarten. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.