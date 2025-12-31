Schneefall und Glätte sorgen für Unfälle auf Sachsens Straßen: Stau-Gefahr!
Frankenberg/Flöha - Starker Schneefall und glatte Straßen sorgen auch am Mittwoch für zahlreiche Unfälle auf den Straßen in ganz Sachsen.
Am Mittag rutschte in Langenstriegis bei Frankenberg ein VW in ein Bachbett. Verletzt wurde dabei niemand.
Auf dem Berg zwischen Falkenau und Oederan krachte ein Laster gegen eine Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Die B173 musste voll gesperrt werden.
Auch auf den Autobahnen krachte es. Unter anderem kam es auf der A72 Chemnitz in Richtung Leipzig zwischen dem Rastplatz Am Mühlbachtal und Niederfrohna zu einem Unfall mit einem Lkw. Hier stand nur eine Spur zur Verfügung. Es besteht Staugefahr!
Die B94 zwischen Reichenbach im Vogtland und der Ortsumfahrung Reichenbach musste aufgrund eines Unfalls in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.
Und auch die S283 zwischen Wildenfels und Hartenstein wurde voll gesperrt. Hier gab es einen Unfall im Kurvenbereich. Auch hier ist laut Polizei Stau zu erwarten. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Niederschläge auch in Silvesternacht
Auf der A4 in Richtung Chemnitz kam es am Mittwochnachmittag in Höhe Chemnitz-Ost zu Stau aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse. Der Winterdienst war mehrfach im Einsatz.
Laut Deutschem Wetterdienst lassen die Niederschläge auch in der Silvesternacht nicht nach. Im Tiefland seien zeitweise Regen oder Schneeregen möglich, im Bergland oberhalb von 500 Metern Schneefall und teils auch Schneeverwehungen. Es besteht Glättegefahr, fahrt also vorsichtig!
Bereits am Dienstag kam es in Chemnitz und im Umland zu zahlreichen Unfällen auf winterglatter Straße. Am späten Montagabend kam im Erzgebirge ein Opelfahrer von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.
Erstmeldung: 31. Dezember, 13.43 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.56 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Erik Frank Hoffmann