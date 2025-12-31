BMW-Fahrer setzt zum Überholen an und landet kopfüber im Graben
Lodenau - Für einen BMW-Fahrer (21) endete ein Überholmanöver im Landkreis Görlitz kopfüber im Graben.
Der 21-Jährige war mit seinem Wagen am Dienstagnachmittag, gegen 13.10 Uhr, auf der S127 zwischen den Ortschaften Steinbach und Lodenau unterwegs, als er an einem anderen Auto vorbeiziehen wollte.
Im Zuge des Überholvorgangs touchierte der BMW-Fahrer den anderen Wagen und geriet ins Schleudern, wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwochvormittag mitteilte.
Letztlich kam der BMW von der Straße ab und überschlug sich.
Der 21-Jährige hinterm Steuer blieb infolge des Unfalls glücklicherweise unverletzt.
An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil, wie der ramponierte Flitzer im Geäst abseits der Fahrbahn hängt.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Pascal Gottschling