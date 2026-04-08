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Sperrung nach Unfall auf Staatsstraße

Die S36 bei Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) musste am Mittwochmorgen nach einem Unfall zeitweise voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Waldheim - Die S36 bei Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) musste am Mittwochmorgen nach einem Unfall zeitweise voll gesperrt werden.

Ein Transporter kippte nach dem Unfall auf die Seite.
Ein Transporter kippte nach dem Unfall auf die Seite.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 6.30 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Opel und ein Transporter zusammen.

Der Transporter kippte durch den Aufprall um.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Nach ersten Informationen vom Unfallort soll es zwei Verletzte gegeben haben.

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Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften im Einsatz und sicherte die Unfallstelle.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die S36 zeitweise voll gesperrt werden, danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas

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