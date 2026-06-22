VW kommt von Straße ab und überschlägt sich: Fahrer muss aus Auto befreit werden

Stützengrün - Heftiger Unfall im Erzgebirge ! Ein VW kam am Montagvormittag von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Erliegen.

Bei dem Unfall verlor der VW auch ein Rad. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 10.15 Uhr gemeldet.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer (Alter und Geschlecht derzeit noch nicht bekannt) aus noch ungeklärter Ursache auf der Bergstraße in Stützengrün von der Fahrbahn ab.

Dort prallte der Volkswagen erst gegen einen Baum, überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach.

TAG24-Informationen zufolge musste der Fahrer von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

"Die Person konnte sich nicht selbstständig aus dem Pkw befreien, war jedoch ansprechbar", berichtete der Einsatzleiter von der Feuerwehr Stützengrün. Anschließend wurde der Verunfallte vor Ort medizinisch versorgt, bevor er von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.