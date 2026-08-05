Sperrung nach Unfall im Erzgebirge: Mähdrescher und Audi krachen zusammen
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Lößnitz - Die S283/Hartensteiner Straße in Lößnitz (Erzgebirge) musste am Mittwoch nach einem Unfall gesperrt werden.
Gegen 10.20 Uhr knallten aus bislang ungeklärter Ursache ein Mähdrescher und ein Audi zusammen.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi gegen einen Zaun geschleudert und blieb dann in einer Grundstückseinfahrt stehen.
Nach ersten Informationen der Polizei wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt.
Die S283 musste für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.
Die Höhe des Sachschadens liegt laut den Ordnungshütern im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.
Titelfoto: Niko Mutschmann