Sperrung nach Unfall im Erzgebirge: Mähdrescher und Audi krachen zusammen

Lößnitz - Die S283/Hartensteiner Straße in Lößnitz ( Erzgebirge ) musste am Mittwoch nach einem Unfall gesperrt werden.

Auf der S283 kollidierten ein Audi und ein Mähdrescher. © Niko Mutschmann

Gegen 10.20 Uhr knallten aus bislang ungeklärter Ursache ein Mähdrescher und ein Audi zusammen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Audi gegen einen Zaun geschleudert und blieb dann in einer Grundstückseinfahrt stehen.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt.