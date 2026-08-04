Lkw-Reifen löst sich und kracht in Gegenverkehr: Autofahrerin schwer verletzt

Borna - Ein Lkw-Reifen rollte am Montagmittag auf einer Bundesstraße bei Borna in den Gegenverkehr. Daraufhin konnte eine Hyundai-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig reagieren und verletzte sich schwer.

In einer Kurve verlor der Lkw ein Rad. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

Der 81-jährige Lkw-Fahrer war gegen 11.50 Uhr auf der B93 in Richtung Borna unterwegs.

"In einer Linkskurve kurz nach dem Abzweig Blumroda brachen ersten Erkenntnissen zufolge die Radbolzen an der linken Hinterachse des Lkw", so Polizeisprecher Paul Engelmann.

Daraufhin löste sich der Reifen, rollte in den Gegenverkehr und krachte mit dem Hyundai i10 zusammen.

Die 62-jährige Autofahrerin verletzte sich durch den Crash schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Brisante: Der 81-Jährige besaß keinen gültigen Führerschein mehr und hätte somit überhaupt nicht mit dem Lkw fahren dürfen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.