Frontalcrash in Mittelsachsen: Zwei Personen im Krankenhaus - Vollsperrung!

Hartha - Vollsperrung auf der B175 in Mittelsachsen ! Am Dienstagvormittag krachten ein VW Touran und ein Hyundai frontal ineinander. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Beide Autos wurden stark beschädigt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.45 Uhr bei Hartha am Abzweig Nauhain.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der VW aus Richtung Döbeln und der Hyundai aus Richtung Hartha unterwegs. An der Einmündung krachten die beiden Autos aus bislang noch ungeklärter Ursache frontal zusammen.

Laut derzeitigen Polizeiinformationen wurden zwei Personen bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos wurden stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.