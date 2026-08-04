Frau und drei Kinder auf E-Bike von Opel-Fahrerin erfasst: Seniorin steuert einfach weiter

Oybin - Fahrerflucht nach Kollision in der Oberlausitz : Im Zittauer Gebirge wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt.

In Oybin im Landkreis Görlitz kam es zu einem Unfall. © xcitepress

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr im Kurort Oybin.

Nach Angaben der Polizei parkte eine 81-jährige Seniorin mit ihrem Opel Corsa aus und übersah dabei ein herannahendes E-Lastenrad, auf dem sich eine 39-jährige Frau sowie drei Kinder im Alter von drei, fünf und zwölf Jahren befanden.

In der Folge kollidierte das Heck des Wagens mit dem Zweirad. Alle vier Personen stürzten und erlitten Verletzungen.

Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt zunächst fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei rückten zum Einsatz aus.

Wenig später kehrte die 81-Jährige - offenbar von ihrem Gewissen geplagt - wieder zur Unfallstelle zurück.

Die Frau und die drei Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Sie mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Anschließend konnten sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen.