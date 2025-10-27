Spurwechsel führt zu Unfall im Vogtland
Plauen - Am Montagabend krachten in Plauen (Vogtland) drei Autos zusammen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall auf der Dresdner Straße am Elster Park.
Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es beim Spurwechsel eines Autos zur Kollision mit zwei weiteren Fahrzeugen.
Drei Personen wurden offenbar leicht verletzt.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallhergang dauern noch an.
Titelfoto: Igor Pastierovic