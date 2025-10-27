Vollsperrung nach Unfall auf Bundesstraße
Bernsdorf - Unfall am Montagmorgen auf der B173 bei Bernsdorf (Landkreis Zwickau)!
Gegen 7 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Auffahrunfall. Beschädigt wurden dabei drei Autos.
Es gab nach ersten Informationen der Polizei vier Leichtverletzte.
Die Freiwillige Feuerwehr Bernsdorf war im Einsatz, um ausgelaufenes Öl zu binden und die Unfallstelle abzusichern.
Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.
Die B173 wurde zwischen Bernsdorf und Gersdorf in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Andreas Kretschel