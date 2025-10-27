Vollsperrung nach Unfall auf Bundesstraße

Wegen eines Unfalls musste die B173 zwischen Bernsdorf und Gersdorf am Montagmorgen voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Bernsdorf - Unfall am Montagmorgen auf der B173 bei Bernsdorf (Landkreis Zwickau)!

Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.  © Andreas Kretschel

Gegen 7 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Auffahrunfall. Beschädigt wurden dabei drei Autos.

Es gab nach ersten Informationen der Polizei vier Leichtverletzte.

Die Freiwillige Feuerwehr Bernsdorf war im Einsatz, um ausgelaufenes Öl zu binden und die Unfallstelle abzusichern.

Drei Autos wurden bei dem Crash auf der B173 beschädigt, zwei mussten abgeschleppt werden.  © Andreas Kretschel

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Die B173 wurde zwischen Bernsdorf und Gersdorf in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Titelfoto: Bildmontage: Andreas Kretschel

