Vollsperrung nach Unfall auf Bundesstraße

Bernsdorf - Unfall am Montagmorgen auf der B173 bei Bernsdorf (Landkreis Zwickau )!

Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden. © Andreas Kretschel

Gegen 7 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Auffahrunfall. Beschädigt wurden dabei drei Autos.

Es gab nach ersten Informationen der Polizei vier Leichtverletzte.

Die Freiwillige Feuerwehr Bernsdorf war im Einsatz, um ausgelaufenes Öl zu binden und die Unfallstelle abzusichern.