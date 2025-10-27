Škoda kracht gegen Baum: Staatsstraße nach Unfall voll gesperrt
Callenberg - Vollsperrung nach Unfall auf der S254 im Landkreis Zwickau!
Zwischen Pleißa und Meinsdorf hat sich gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Škoda überschlagen. Außerdem krachte das Auto noch gegen einen Baum.
Nach ersten Informationen der Polizei wurden dabei keine Personen verletzt.
Die Freiwillige Feuerwehr Langenberg sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt waren im Einsatz.
Die S254 zwischen Pleißa und Meinsdorf musste voll gesperrt werden. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
