Škoda kracht gegen Baum: Staatsstraße nach Unfall voll gesperrt

Callenberg - Vollsperrung nach Unfall auf der S254 im Landkreis Zwickau !

Ein Škoda-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. © Andreas Kretschel

Zwischen Pleißa und Meinsdorf hat sich gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Škoda überschlagen. Außerdem krachte das Auto noch gegen einen Baum.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden dabei keine Personen verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Langenberg sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt waren im Einsatz.