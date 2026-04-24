Staatsstraße nach Frontalcrash im Erzgebirge gesperrt
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Lößnitz - Heftiger Frontalcrash am Freitagmittag im Erzgebirge! Ein VW-Transporter knallte auf der S 283 bei Lößnitz mit einem Opel zusammen. Die Straße musste komplett gesperrt werden.
Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Unfall gegen 12.30 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß.
"Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt", so die Polizei. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang gibt es noch nicht.
Die S 283 musste nach dem Unfall komplett gesperrt werden – zahlreiche Laster standen im Stau.
Vor Ort waren neben Polizei und Feuerwehr auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.
Titelfoto: Niko Mutschmann