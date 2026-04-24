Staatsstraße nach Frontalcrash im Erzgebirge gesperrt

Lößnitz - Heftiger Frontalcrash am Freitagmittag im Erzgebirge ! Ein VW-Transporter knallte auf der S 283 bei Lößnitz mit einem Opel zusammen. Die Straße musste komplett gesperrt werden.

Hier schepperte es gewaltig: Die S 283 bei Lößnitz (Erzgebirge) musste am Freitag nach einem Unfall gesperrt werden. © Niko Mutschmann

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Unfall gegen 12.30 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß.

"Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt", so die Polizei. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang gibt es noch nicht.