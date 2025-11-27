Straße im Erzgebirge stundenlang dicht: Lkw kracht gegen Baum

Zschorlau - Baum-Crash am Donnerstagnachmittag bei Zschorlau ( Erzgebirge )! Ein Laster krachte auf einer Straße seitlich gegen einen Baum. Es folgte eine stundenlange Sperrung.

Dieser Lkw krachte am Donnerstag auf der S274 bei Zschorlau gegen einen Baum. © Niko Mutschmann

Gegen 13.50 Uhr war der Lkw auf der S274 (Karlsbader Straße) unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Laster von der Straße ab und stieß seitlich mit einem Baum zusammen.

Äste und Erde verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Straße musste anschließend komplett gesperrt werden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

