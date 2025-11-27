1.842
Straße im Erzgebirge stundenlang dicht: Lkw kracht gegen Baum
Zschorlau - Baum-Crash am Donnerstagnachmittag bei Zschorlau (Erzgebirge)! Ein Laster krachte auf einer Straße seitlich gegen einen Baum. Es folgte eine stundenlange Sperrung.
Gegen 13.50 Uhr war der Lkw auf der S274 (Karlsbader Straße) unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Laster von der Straße ab und stieß seitlich mit einem Baum zusammen.
Äste und Erde verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Straße musste anschließend komplett gesperrt werden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.
Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die heruntergefallenen Äste zersägen. Es kam aufgrund der Sperrung zu Verkehrsbehinderungen.
