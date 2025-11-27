 1.842

Straße im Erzgebirge stundenlang dicht: Lkw kracht gegen Baum

Ein Laster krachte am Donnerstagnachmittag bei Zschorlau im Erzgebirge gegen einen Baum. Die Straße musste stundenlang gesperrt werden.

Von Julian Winkler

Zschorlau - Baum-Crash am Donnerstagnachmittag bei Zschorlau (Erzgebirge)! Ein Laster krachte auf einer Straße seitlich gegen einen Baum. Es folgte eine stundenlange Sperrung.

Dieser Lkw krachte am Donnerstag auf der S274 bei Zschorlau gegen einen Baum.
Dieser Lkw krachte am Donnerstag auf der S274 bei Zschorlau gegen einen Baum.  © Niko Mutschmann

Gegen 13.50 Uhr war der Lkw auf der S274 (Karlsbader Straße) unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Laster von der Straße ab und stieß seitlich mit einem Baum zusammen.

Äste und Erde verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Straße musste anschließend komplett gesperrt werden. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Auf der Straße verteilten sich Äste und Erde - es folgte eine stundenlange Sperrung.
Auf der Straße verteilten sich Äste und Erde - es folgte eine stundenlange Sperrung.  © Niko Mutschmann

Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die heruntergefallenen Äste zersägen. Es kam aufgrund der Sperrung zu Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann (2)

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: