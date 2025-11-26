 1.546

Winter-Crash im Erzgebirge: VW und Suzuki krachen auf Staatsstraße zusammen

Winter-Unfall bei Zwönitz (Erzgebirge): Auf der S258 krachten am Mittwochmorgen zwei Autos zusammen.

Von Julian Winkler

Zwönitz - Winter-Unfall im Erzgebirge: Am Mittwochmorgen krachte es auf einer Staatsstraße bei Zwönitz.

Auf der S258 bei Zwönitz (Erzgebirge) krachten am Mittwochmorgen zwei Autos zusammen. Auf der Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.  © André März

Gegen 7.30 Uhr kollidierten auf der S258 ein VW und ein Suzuki miteinander. Rettungskräfte rückten an - die Straße musste teilweise gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die beiden Autos wurden durch den Crash allerdings so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Die Polizei warnt aktuell in Sachsen vor Straßenglätte. Es komme zu Schneeregen und überfrierender Nässe. Die Beamten appellieren an Autofahrer: "Bitte besonders vorsichtig fahren!"

Titelfoto: André März

