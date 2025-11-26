Winter-Crash im Erzgebirge: VW und Suzuki krachen auf Staatsstraße zusammen

Zwönitz - Winter-Unfall im Erzgebirge : Am Mittwochmorgen krachte es auf einer Staatsstraße bei Zwönitz.

Auf der S258 bei Zwönitz (Erzgebirge) krachten am Mittwochmorgen zwei Autos zusammen. Auf der Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. © André März

Gegen 7.30 Uhr kollidierten auf der S258 ein VW und ein Suzuki miteinander. Rettungskräfte rückten an - die Straße musste teilweise gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurde glücklicherweise niemand verletzt.



Die beiden Autos wurden durch den Crash allerdings so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.