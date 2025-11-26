Schnee und glatte Straßen im Erzgebirge: Hyundai kommt von Straße ab und rutscht Böschung hinab
Lößnitz - Glück im Unglück: Bei einem Unfall im Erzgebirge am Mittwochnachmittag blieben, aktuellen Polizeiinformationen zufolge, alle Beteiligten unverletzt.
Ein Hyundai-Fahrer (Geschlecht und Alter derzeit noch nicht bekannt) war gegen 15.15 Uhr auf der Hartensteiner Straße zwischen dem Lößnitzer Ortsteil Affalter und Zwönitz unterwegs.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.
Das Fahrzeug rutschte anschließend eine Böschung hinab und blieb am Fuß des Abhangs auf der Seite liegen.
Ein weiteres Auto war nicht an dem Unfall beteiligt.
Laut dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei kam der Fahrer sowie ein weiterer Insasse mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand.
Vollsperrung für eine Dreiviertelstunde
Der entstandene Sachschaden beläuft sich aktuellen Informationen zufolge auf rund 2000 Euro.
Die Feuerwehren aus Affalter und Grüna sicherten die Unfallstelle ab. Die Verbindungsstraße war bis etwa 16 Uhr voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.
Bereits am Mittwochvormittag krachte es in der Nähe von Zwönitz. Auf der S258 krachten ein VW und ein Suzuki zusammen.
Titelfoto: Niko Mutschmann