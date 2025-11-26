Schnee und glatte Straßen im Erzgebirge: Hyundai kommt von Straße ab und rutscht Böschung hinab

Lößnitz - Glück im Unglück: Bei einem Unfall im Erzgebirge am Mittwochnachmittag blieben, aktuellen Polizeiinformationen zufolge, alle Beteiligten unverletzt.

Der Hyundai landete auf der Seite. © Niko Mutschmann

Ein Hyundai-Fahrer (Geschlecht und Alter derzeit noch nicht bekannt) war gegen 15.15 Uhr auf der Hartensteiner Straße zwischen dem Lößnitzer Ortsteil Affalter und Zwönitz unterwegs.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug rutschte anschließend eine Böschung hinab und blieb am Fuß des Abhangs auf der Seite liegen.

Ein weiteres Auto war nicht an dem Unfall beteiligt.

Laut dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei kam der Fahrer sowie ein weiterer Insasse mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand.