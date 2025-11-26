Suff-Unfall in Mittweida: BMW kracht gegen Baugerüst

Mittweida - Suff-Crash in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen)! Ein BMW-Fahrer (20) kam am Dienstagabend von einer Straße ab und krachte mit voller Wucht gegen ein Baugerüst. Die Polizei kassierte den Führerschein des jungen Mannes ein.

Auf der Bahnhofsstraße in Mittweida hat es am Dienstagabend ordentlich gekracht: Ein BMW kollidierte mit einem Baugerüst. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Unfall geschah gegen 22.30 Uhr auf der Bahnhofstraße. Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilt, war der 20-jährige BMW-Fahrer von der Straße abgekommen, geriet ins Schleudern, krachte gegen einen Stromkasten und schlussendlich gegen das Baugerüst, das an einem Haus montiert war.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort. "Verletzt wurde niemand", so ein Polizeisprecher.

Noch vor Ort führte die Polizei einen Alkoholtest bei dem BMW-Fahrer durch. Ergebnis: 1,38 Promille. Anschließend wurde dem Mann der Führerschein entzogen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Deutschen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.