Straße komplett dicht: Vollsperrung nach Unfall in Mittelsachsen

Oberlichtenau - Unfall in Mittelsachsen am Sonntagvormittag! Ein Auto kam auf einer Landstraße von der Fahrbahn ab und krachte in einen angrenzenden Wald. Die Straße musste komplett gesperrt werden.

Die Amtmannstraße bei Oberlichtenau musste am Sonntagvormittag komplett gesperrt werden. Hier bretterte ein Auto in den angrenzenden Wald. © Erik Frank Hoffmann

Der Crash geschah auf der Amtmannstraße zwischen Auerswalde und Garnsdorf.

Laut ersten Informationen kam das Auto kurz vor einem Waldstück von der Straße ab, fuhr über ein Feld und landete anschließend im Wald.



Die Straße wurde abgeriegelt, Rettungskräfte rückten an. Wie die Polizei mitteilt, ist die Amtmannstraße aktuell in beide Richtungen komplett gesperrt.