Straße komplett dicht: Vollsperrung nach Unfall in Mittelsachsen
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Oberlichtenau - Unfall in Mittelsachsen am Sonntagvormittag! Ein Auto kam auf einer Landstraße von der Fahrbahn ab und krachte in einen angrenzenden Wald. Die Straße musste komplett gesperrt werden.
Der Crash geschah auf der Amtmannstraße zwischen Auerswalde und Garnsdorf.
Laut ersten Informationen kam das Auto kurz vor einem Waldstück von der Straße ab, fuhr über ein Feld und landete anschließend im Wald.
Die Straße wurde abgeriegelt, Rettungskräfte rückten an. Wie die Polizei mitteilt, ist die Amtmannstraße aktuell in beide Richtungen komplett gesperrt.
Zur genauen Unfallursache und möglichen Verletzen ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt. Im Einsatz sind Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.
Titelfoto: Erik Frank Hoffmann