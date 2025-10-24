Straßensperrung nach schwerem Unfall: Kia überschlägt sich und schlittert in Beetle

Erlau - Heftiger Unfall in Mittelsachsen : Am Freitagvormittag kam ein Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem VW Beetle.

Beide Autos waren nach dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.20 Uhr ereignet.

Der 24-jährige Kia-Fahrer war auf der Mittweidaer Straße (S200) aus Richtung Mittweida-Lauenhain kommend unterwegs, als er nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist.

Daraufhin geriet der Kia in den Straßengraben und beschädigte unter anderem ein Verkehrsschild.

Der 24-Jährige versuchte noch gegenzulenken, woraufhin sich der Kia überschlug und seitlich über die Fahrbahn rutschte.

Ein 48-jähriger VW-Beetle-Fahrer, der angefahren kam und in Richtung Mittweida unterwegs war, konnte dem Kia nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.