Straßensperrung nach schwerem Unfall: Kia überschlägt sich und schlittert in Beetle
Erlau - Heftiger Unfall in Mittelsachsen: Am Freitagvormittag kam ein Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem VW Beetle.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 9.20 Uhr ereignet.
Der 24-jährige Kia-Fahrer war auf der Mittweidaer Straße (S200) aus Richtung Mittweida-Lauenhain kommend unterwegs, als er nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist.
Daraufhin geriet der Kia in den Straßengraben und beschädigte unter anderem ein Verkehrsschild.
Der 24-Jährige versuchte noch gegenzulenken, woraufhin sich der Kia überschlug und seitlich über die Fahrbahn rutschte.
Ein 48-jähriger VW-Beetle-Fahrer, der angefahren kam und in Richtung Mittweida unterwegs war, konnte dem Kia nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.
Staatsstraße in beide Richtungen gesperrt
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Kia-Fahrer schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ob auch der Beetle-Fahrer verletzt wurde, sei derzeit nicht bekannt.
Dabei übernahm die Feuerwehr Erlau, die als erste am Unfallort ankamen, die Erstversorgung, bevor sie den Verletzten an den Rettungsdienst übergeben konnten.
Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiinformationen ersten Schätzungen zufolge auf etwa 35.000 Euro.
Die S200 war zwischen Lauenhain und Erlau in beide Fahrtrichtungen bis 13 Uhr gesperrt.
Auf der Mittweidaer Straße kommt es immer wieder zu Unfällen. So überschlug sich nur wenige Kilometer vom Unfallort entfernt im August ein Transporter. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überschlug sich und landete auf einem Feld. Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort.
Erstmeldung: 24. Oktober, 12.20 Uhr; letzte Aktualisierung: 14.44 Uhr
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas (2)