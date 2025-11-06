Subaru kommt auf glatter Straße ins Rutschen und kracht gegen Škoda

Der Subaru musste abgeschleppt werden. © Eberhard Mädler

Ein 21-jähriger Subaru-Fahrer war am Donnerstagmorgen auf der B283 aus Richtung Schönheide kommend unterwegs.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brach in einer Rechtskurve das Heck des Subaru aufgrund der glatten Fahrbahn aus und das Auto kam ins Schleudern.

Dabei krachte es gegen den entgegenkommenden Škoda eines 41-Jährigen, der nicht mehr ausweichen konnte. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.