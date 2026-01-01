Audi kracht gegen Leitplanke und fängt Feuer: Bundesstraße gesperrt

Amtsberg - Im Erzgebirge sorgt derzeit ein brennendes Auto für eine Straßensperrung zwischen Zschopau und Chemnitz .

Der Audi war nicht mehr zu retten, er brannte komplett aus. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der B174 in Höhe der Anschlussstelle Amtsberg.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam dort ein Audi nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke. Das Auto fing sofort Feuer.

Trotz schneller Ankunft der Einsatzkräfte war der Audi nicht mehr zu retten. Er brannte komplett aus.

Aktuellen Informationen zufolge hatte der Fahrer großes Glück - er blieb unverletzt.